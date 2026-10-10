कटनी जिले के बंजारी में पलटी बस, एक छात्रा की मौत; आठ यात्री गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। विजयरवगढ़ थाना अंतर्गत बंजारी में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई दुर्घटना में बस में सवार एक छात्रा की मौत हो गई जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कई यात्रियों को चोट आई है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने विजरावगढ़ अस्पताल के बाहर चक्का जाम कर दिया है। अधिकारी उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं जानकारी के अनुसार बंजारी होते हुए विजयराघवगढ़ की और आ रही एक यात्री बस अचानक से बंजारी के पास अनियंत्रित हो गई और पलट गई। घटना के बाद यात्रियों की चीख-पुकार मच गई।