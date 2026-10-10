कटनी जिले के बंजारी में पलटी बस, एक छात्रा की मौत; आठ यात्री गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। विजयरवगढ़ थाना अंतर्गत बंजारी में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई दुर्घटना में बस में सवार एक छात्रा की मौत हो गई जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कई यात्रियों को चोट आई है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने विजरावगढ़ अस्पताल के बाहर चक्का जाम कर दिया है। अधिकारी उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं जानकारी के अनुसार बंजारी होते हुए विजयराघवगढ़ की और आ रही एक यात्री बस अचानक से बंजारी के पास अनियंत्रित हो गई और पलट गई। घटना के बाद यात्रियों की चीख-पुकार मच गई।
आसपास के लोग दौड़े और पुलिस को सूचना दी। लोगों ने घायलों को निकालते हुए सिविल अस्पताल पहुंचाया जहां पर शिवानी लोधी पिता संतोष पटेल उम्र लगभग 16 साल निवासी पिपरा की मौत हो गई। वह कक्षा ग्यारहवीं उत्कृष्ट विद्यालय विजयराघवगढ़ की छात्रा थी। वही घटना में आठ लोग गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर कर दिए गए हैं।
लगभग 20 लोगों का इलाज विजयराघवगढ़ के सिविल अस्पताल में चल रहा है। आक्रोशित स्वजनों ने विजयराघवगढ़ कटनी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि अनफिट बसों को सड़क पर दौड़ाया जा रहा है और आरटीओ को सस्पेंड करने सहित मृतक छात्रा के स्वजनों को एक करोड़ मुआवजा दिया जाए।
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