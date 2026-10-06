कटनी के मटवारा में युवक के कपड़े फाड़े, बचाने आई मां को भी पीटा, वीडियो वायरल होने पर FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। स्लीमनाबाद थाना अंतर्गत ग्राम मटवारा में एक युवक और उसकी मां के साथ घर में घुसकर मारपीट करने व कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है।

लोगों ने युवक के साथ की मारपीट जानकारी के अनुसार ग्राम मटवारा निवासी अरविंद वंशकार पिता रम्मू लाल वंशकार के अनुसार 29 सितंबर की शाम निवार बाजार में उसकी गाड़ी टकरा गई थी। इसके बाद संजू बर्मन, सिद्धार्थ पांडेय और अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की।