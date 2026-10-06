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कटनी के मटवारा में युवक के कपड़े फाड़े, बचाने आई मां को भी पीटा, वीडियो वायरल होने पर FIR दर्ज

स्लीमनाबाद पुलिस की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया और एसपी से शिकायत की। जिसपर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है।

By Mukesh TiwariEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 06 Oct 2026 08:36:54 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Oct 2026 08:36:54 PM (IST)
कटनी के मटवारा में युवक के कपड़े फाड़े, बचाने आई मां को भी पीटा, वीडियो वायरल होने पर FIR दर्ज
मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. 29 सितंबर की शाम निवार बाजार में गाड़ी टकरा गई थी
  2. आरोपी करीब दर्जन भर लोगों लेकर घर तक आ धमके
  3. पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद मामला दर्ज किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। स्लीमनाबाद थाना अंतर्गत ग्राम मटवारा में एक युवक और उसकी मां के साथ घर में घुसकर मारपीट करने व कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है।

लोगों ने युवक के साथ की मारपीट

जानकारी के अनुसार ग्राम मटवारा निवासी अरविंद वंशकार पिता रम्मू लाल वंशकार के अनुसार 29 सितंबर की शाम निवार बाजार में उसकी गाड़ी टकरा गई थी। इसके बाद संजू बर्मन, सिद्धार्थ पांडेय और अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की।


घर में घुसकर लोगों ने हमला किया

जब अरविंद किसी तरह अपनी जान बचाकर मटवारा स्थित अपने घर पहुंचा, तो आरोपी करीब दर्जन भर लोगों की भीड़ लेकर उसके घर तक आ धमके। उसका आरोप है कि घर में घुसकर लोगों ने हमला किया और कपड़े फाड़ दिए।

स्लीमनाबाद पुलिस के शिकायत पर भी मामला दर्ज नहीं

बीच-बचाव करने पर उसकी मांग के साथ भी मारपीट की। स्लीमनाबाद पुलिस के शिकायत पर भी मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया और एसपी से शिकायत की। जिसपर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है।