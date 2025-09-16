मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मध्‍य प्रदेश में भाजपा विधायक संजय पाठक पर एक और आरोप, आदिवासियों की 1100 एकड़ भूमि खरीदने मामले में जांच के आदेश

    आरोप है कि विधायक ने अनुसूचित जनजाति के निजी कर्मचारियों के नाम पर जबलपुर, कटनी, डिंडौरी, उमरिया और सिवनी जिलों में बैगा जनजाति के लोगों से लगभग 1100 एकड़ जमीन खरीदी है। 435 पन्नों की शिकायत में कहा गया है कि भोपाल, जबलपुर और कटनी जिले में सहारा की 310 एकड़ बेशकीमती जमीनें खरीदने के लिए विधायक पाठक ने काले धन का इस्तेमाल किया।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 09:21:46 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 09:31:02 PM (IST)
    मध्‍य प्रदेश में भाजपा विधायक संजय पाठक पर एक और आरोप, आदिवासियों की 1100 एकड़ भूमि खरीदने मामले में जांच के आदेश
    भाजपा विधायक संजय पाठक।

    HighLights

    1. विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
    2. गांवों में आदिवासियों की 1100 एकड़ भूमि खरीदने का मामला सामने आया है।
    3. अनुसूचित जनजाति आयोग ने 30 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति को करोड़ों के अवैध खनन के मामले में फोन पर बातचीत करने के प्रयास का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि पांच गांवों में आदिवासियों की 1100 एकड़ भूमि खरीदने का मामला सामने आया है।

    शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 30 दिनों में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि विधायक ने अनुसूचित जनजाति के निजी कर्मचारियों के नाम पर जबलपुर, कटनी, डिंडौरी, उमरिया और सिवनी जिलों में बैगा जनजाति के लोगों से लगभग 1100 एकड़ जमीन खरीदी है।

    naidunia_image

    मध्‍य प्रदेश में अवैध खनन के मामले में विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों से होगी 443 करोड़ की वसूली

    खदानों के आसपास की जमीनें खरीदने वाले विधायक के चार आदिवासी कर्मचारी नत्थू कोल, प्रहलाद कोल, राकेश सिंह गौड़ और रघुराज सिंह गौड़ हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। इस बाबत जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि अभी तक उन्हें आयोग से जारी निर्देश नहीं मिला है। यदि मिलता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    naidunia_image

    भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ीं, जज को फोन करके फंसे, कांग्रेस ने की बर्खास्‍तगी की मांग

    सहारा की भूमि भी खरीदने का मामला चर्चा में

    विधायक पाठक पर सहारा की 310 एकड़ की बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव खरीदने का मामला भी है। इस मामले की शिकायत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तक पहुंची है। 435 पन्नों की शिकायत में कहा गया है कि भोपाल, जबलपुर और कटनी जिले में सहारा की 310 एकड़ बेशकीमती जमीनें खरीदने के लिए विधायक पाठक ने काले धन का इस्तेमाल किया। पाठक ने दो पारिवारिक फर्मों के नाम पर सहारा के अधिकारियों से मिलीभगत कर एक हजार करोड़ से अधिक की जमीन का सौदा सिर्फ 79.66 करोड़ रुपये में किया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.