‘काला सोना’ भी उगलेगी कटनी की धरती, Gold के बाद अब कोयले के भंडार की पुष्टि, GSI ने शुरू किया विस्तृत सर्वे

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: कटनी जिले की धरती एक बार फिर खनिज संपदा के मामले में चर्चा में है। बड़वारा तहसील के लुहरवारा गांव क्षेत्र में उमड़ार नदी के कटाव में कोयले के भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। इस खोज के बाद जिले को भविष्य में पहली कोल माइंस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

ग्रामीणों की सूचना पर हुआ सर्वे लुहरवारा गांव से होकर बहने वाली उमड़ार नदी के कटाव क्षेत्र में लंबे समय से काले पत्थर निकलने की जानकारी ग्रामीणों द्वारा दी जा रही थी। ग्रामीणों ने इसके वीडियो बनाकर अधिकारियों को भेजे, जिसके आधार पर खनिज विभाग ने संज्ञान लिया और जांच के निर्देश दिए।

जीएसआई और क्षेत्रीय टीम ने लिए सैंपल इसके बाद क्षेत्रीय प्रमुख भौमिकी व खनिकर्म जबलपुर की पांच सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची, जिसमें जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया (जीएसआई) के विज्ञानी भी शामिल थे। दल ने स्थल का निरीक्षण कर विभिन्न स्थानों से सैंपल एकत्र किए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में बेहतर गुणवत्ता का कोयला प्रारंभिक सर्वे में यह स्पष्ट हुआ है कि क्षेत्र में थर्मल और स्टीम क्वालिटी का कोयला मौजूद है, जिसकी गुणवत्ता काफी बेहतर बताई जा रही है। हालांकि कोयले की गहराई और कुल क्षेत्रफल का अभी सटीक आकलन नहीं हुआ है।