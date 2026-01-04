मेरी खबरें
    जंगल किनारे शिकार करने के लिए रखे विस्फोटक को खाकर गाय का जबड़ा फटा, ग्रामीणों में आक्रोश

    जंगल किनारे बदमाशों के रखे गए विस्फोटक को खा लेने से एक गोवंश का जबड़ा फट गया। घटना से क्षेत्र के पशु पालकों में आक्रोश और भय का माहौल है। विस्फोट की ...और पढ़ें

    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 01:48:21 AM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 01:54:18 AM (IST)
    जंगल किनारे शिकार करने के लिए रखे विस्फोटक को खाकर गाय का जबड़ा फटा, ग्रामीणों में आक्रोश
    विस्फोटक से फटा गाय का जबड़ा (सांकेतिक फोटो)

    1. विस्फोटक को खाने से गोवंश का जबड़ा फटा
    2. दर्द से तड़पती गोवंश जंगल से गांव पहुंची
    3. गाय के मुंह और जबड़े में गंभीर चोटें आई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: जिले के रीठी थाना क्षेत्र के पटौंहा गांव के पास जंगल किनारे बदमाशों के रखे गए विस्फोटक को खा लेने से एक गोवंश का जबड़ा फट गया। लहुलुहान गोवंश को देखकर गांव के लोगों में चिंता के साथ ही आक्रोश भी है। बताया जाता है कि शिकार करने वाले क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और उनके रखे विस्फोटक से वन्य प्राणियों के साथ ही आमजन भी शिकार हो सकते हैं।

    जानकारी के अनुसार पटौंहा निवासी पशु पालक दिनेश राय की गाय रोजाना की तरह सुबह गांव के जंगल में चरने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान गाय ने जंगल में पड़ी किसी विस्फोटक वस्तु को खा लिया, जिससे तेज धमाका हुआ और गाय का जबड़ा फट गया। दर्द से तड़पती गोवंश जंगल से गांव पहुंची और उसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।


    पशु पालक दिनेश राय ने तत्काल ग्रामीणों की मदद से घायल गाय को उपचार के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पशु चिकित्सकों के अनुसार विस्फोट की वजह से गाय के मुंह और जबड़े में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उसका भोजन करना मुश्किल हो गया है। घटना से क्षेत्र के पशु पालकों में आक्रोश और भय का माहौल है।

    ग्रामीणों का कहना है कि यदि जंगल में इस तरह की विस्फोटक वस्तुएं रखी जा रही हैं, तो इससे न सिर्फ मवेशियों बल्कि इंसानों की जान को भी खतरा है। चरवाहों और बच्चों के जंगल की ओर जाने पर बड़ा हादसा हो सकता है। इससे पहले भी रीठी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं।

    ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि पूरे जंगल क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया जाए और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रीठी थाना क्षेत्र के ग्राम बिरुहली में पिछले रविवार को ऐसी ही एक घटना हुई थी।

