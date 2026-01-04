जंगल किनारे शिकार करने के लिए रखे विस्फोटक को खाकर गाय का जबड़ा फटा, ग्रामीणों में आक्रोश

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: जिले के रीठी थाना क्षेत्र के पटौंहा गांव के पास जंगल किनारे बदमाशों के रखे गए विस्फोटक को खा लेने से एक गोवंश का जबड़ा फट गया। लहुलुहान गोवंश को देखकर गांव के लोगों में चिंता के साथ ही आक्रोश भी है। बताया जाता है कि शिकार करने वाले क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और उनके रखे विस्फोटक से वन्य प्राणियों के साथ ही आमजन भी शिकार हो सकते हैं।

जानकारी के अनुसार पटौंहा निवासी पशु पालक दिनेश राय की गाय रोजाना की तरह सुबह गांव के जंगल में चरने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान गाय ने जंगल में पड़ी किसी विस्फोटक वस्तु को खा लिया, जिससे तेज धमाका हुआ और गाय का जबड़ा फट गया। दर्द से तड़पती गोवंश जंगल से गांव पहुंची और उसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।