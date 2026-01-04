MP News: शिकार के लिए फैलाए करंट की तार से किसान की मौत, शव को पत्थर से बांधकर नदी में फेंका; 3 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना: जिले के रैपुरा में 31 दिसंबर को जंगली जानवरों के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। आरोपियो ने खुद को बचाने के लिए उसके शव को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया। पुलिस ने शनिवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक हरदुआ गीजर निवासी इंद्रेश यादव (42) खेत की रखवाली करना गया था। जब वह सुबह घर नहीं लौटा तो स्वजन ने तलाश शुरू की और पुलिस को सूचित किया। पुलिस को जांच में जंगल के रास्ते में विजय सिंह गोंड के खेत के पास संदिग्ध गड्ढे और पेड़ पर लटके तार के टुकड़े मिले। शक की सूई खेत मालिक विजय सिंह और उसके साथियों की तरफ घूमी।