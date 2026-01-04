MP News: शिकार के लिए फैलाए करंट की तार से किसान की मौत, शव को पत्थर से बांधकर नदी में फेंका; 3 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना: जिले के रैपुरा में 31 दिसंबर को जंगली जानवरों के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। आरोपियो ने खुद को बचाने के लिए उसके शव को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया। पुलिस ने शनिवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक हरदुआ गीजर निवासी इंद्रेश यादव (42) खेत की रखवाली करना गया था। जब वह सुबह घर नहीं लौटा तो स्वजन ने तलाश शुरू की और पुलिस को सूचित किया। पुलिस को जांच में जंगल के रास्ते में विजय सिंह गोंड के खेत के पास संदिग्ध गड्ढे और पेड़ पर लटके तार के टुकड़े मिले। शक की सूई खेत मालिक विजय सिंह और उसके साथियों की तरफ घूमी।
पुलिस ने विजय सिंह, छुट्टू पटेल और खड़ई पटेल को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिजली का करंट फैलाया था। इसकी चपेट में आने से इंद्रेश की मौत हो गई। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने शव को कंबल में लपेटा और पत्थर बांधकर बघने नदी में फेंक दिया।
पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नदी से इंद्रेश का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बिजली के तार और अवैध बंदूक जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
वहीं घटना के बाद से मृतक के परिवार में शोक की लहर है। साथ इलाके में भी इस घटना ने सनसनी फैला दी है। जंगली जानवरों के शिकार के लिए इस तरह से करंट का पंदा लगाना अपराध है, यह जानलेवा भी है। भविष्य में ऐसी और भी घटनाओं के होने की आशंका है।