    शराबी पति से परेशान पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, बेटी के साथ मिलकर लाठियों से पीटकर की हत्या

    By SanjayKumar Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 06:06:39 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 06:06:39 PM (IST)
    घटना स्थल पर लगी लोगों की भीड़ और जांच में जुटी पुलिस।

    1. पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी
    2. पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने हत्या कर दी
    3. नौरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच शुरू की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नौरोजाबाद। जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के सिंघवाड़ा गांव में नशेड़ी पति से परेशान पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही 112 और नौरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में आरोपित पत्नी रानी कोल और बेटी को चिंतामणि कोल की हत्या के आरोप में हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।

    दोपहर में हुई घटना

    रविवार दोपहर पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपित महिला रानी कोल ने बेटी बेटी के साथ मिलकर अपने पति पर लाठी से प्राण घातक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 पर दी। सूचना पाते ही नौरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए शुरुआती साक्ष्य जुटाए हैं।


    पारिवारिक विवाद

    प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह मुख्य कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पत्नी और उसकी बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है, जबकि ग्रामीणों ने इसे अत्यंत दुखद और चौंकाने वाली घटना बताया है।

