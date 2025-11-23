शराबी पति से परेशान पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, बेटी के साथ मिलकर लाठियों से पीटकर की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, नौरोजाबाद। जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के सिंघवाड़ा गांव में नशेड़ी पति से परेशान पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही 112 और नौरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में आरोपित पत्नी रानी कोल और बेटी को चिंतामणि कोल की हत्या के आरोप में हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।

दोपहर में हुई घटना रविवार दोपहर पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपित महिला रानी कोल ने बेटी बेटी के साथ मिलकर अपने पति पर लाठी से प्राण घातक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 पर दी। सूचना पाते ही नौरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए शुरुआती साक्ष्य जुटाए हैं।