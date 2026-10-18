कटनी जिले के बहोरीबंद में पेयजल व्यवस्था ठप, एक सप्ताह से बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण

नईदुनिया न्यूज, स्लीमनाबाद। जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत देवरी के केवलारी गांव में ट्रांसफार्मर पिछले सात दिनों से बंद है। बिजली आपूर्ति ठप होने से पेयजल व्यवस्था प्रभावित है। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए दूसरे किसानों के खेतों में लगे पंपों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार, ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद से गांव में पानी का संकट बना हुआ है। उन्होंने सरपंच को समस्या बताकर ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने उन्हें बताया कि पेयजल पंप का लाखों रुपये का बिजली बिल बकाया होने के कारण ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा है।