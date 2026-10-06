नईदुनिया न्यूज, पन्ना/कटनी। खरीफ वर्ष 2026 (विपणन वर्ष 2026-27) में भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन फसल के उपार्जन के लिए किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन किया जा रहा है। किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर निर्धारित है।

पन्ना जिले में 39 पंजीयन केन्द्र बनाए गए हैं पन्‍ना में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 अंतर्गत धान एवं मोटा अनाज उपज विक्रय के लिए आगामी 10 अक्टूबर तक किसान पंजीयन किए जा रहे हैं। पन्ना जिले में सहकारी समितियों के कुल 39 पंजीयन केन्द्र बनाए गए हैं। अभी तक 6 हजार 192 किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया है।