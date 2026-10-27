मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

कटनी में अपराधी बेखौफ, मंदिर से लौट रहे डेयरी संचालक पर पत्थर से किए दनादन वार

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें अपराधी हमला करता नजर आ रहा है।

By Mukesh TiwariEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 10:16:04 AM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 10:16:04 AM (IST)
कटनी में अपराधी बेखौफ, मंदिर से लौट रहे डेयरी संचालक पर पत्थर से किए दनादन वार
पत्थर से ताबड़तोड़ हमला करता आदतन अपराधी व निजी अस्पताल में भर्ती डेयरी संचालक किशोर तोमर। सौजन्‍य वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. जालपा देवी रोड में की वारदात
  2. पुराने विवाद को लेकर हमला
  3. सोने की चैन छीनकर भाग गया

नई दुनिया प्रतिनिधि कटनी। शहर में अपराधियों के हौंसले बढ़ रहे हैं। मंदिर से कुलदेवी के दर्शन कर दुकान जा रहे डेयरी व्यापारी पर हमला एक आदतन अपराधी ने घात लगाकर पत्थर से ताबड़तोड़ हमला किया और सोने की चैन छीनकर भाग गया।

घटना से क्षेत्र दहशत का माहौल

घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। घटना से क्षेत्र दहशत का माहौल है।

कुलदेवी के दर्शन करने गए थे

डेयरी संचालक किशोर तोमर, 57 साल की सुक्खन चौक में दुकान है। सोमवार की रात जालपा मंदिर रोड में स्थित उनकी कुलदेवी काली के मंदिर में किशोर दर्शन करने गए थे और वापस दोपहिया वाहन से लौट रहे थे।

15 बार पत्थर से हमला किया

मार्ग पर पहले से हर्ष द्विवेदी उर्फ लल्ला पंडित घात लगाकर बैठा था, जैसे किशोर मोड़ पर पहुंचे उसने पत्थर से उनके सिर पर हमला कर दिया। जिसमें वह गिर गए और उसके उसने उनपर लगभग 15 बार पत्थर से हमला किया और सोने की चैन छीनकर भाग निकला।


आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई और लोगों ने पुलिस को सूचना दी। साथ ही घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें अपराधी हमला करता नजर आ रहा है। पुलिस ने आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश कर रही है।

यह भी पढ़ें- जबलपुर में भंडारे में बाइक धीरे चलाने की नसीहत पर बवाल, लाठी-डंडों और चाकू से हमला; आठ लोग घायल

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।