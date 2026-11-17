नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। बरही थाना क्षेत्र के कुटेश्वर निवासी एक महिला को घर में प्रसव हो गया था। स्वजन प्रसूता व नवजात को लेकर बरही अस्पताल पहुंचे थे, जहां जांच के बाद नवजात को मृत घोषित कर दिया गया।

दोबारा बच्‍चे को लेकर अस्पताल पहुंचे

स्वजन उसे लेकर घर पहुंचे, इस बीच लोगों को बच्चे की सांस चलती दिखाई दी, जिसके बाद दोबारा उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत करार दिया।

अस्पताल जाने से पहले ही बच्चे को जन्म दिया

जानकारी के अनुसार कुटेश्वर निवासी सुलोचना पति प्रदीप केवट को प्रसव पीड़ा हुई। स्वजन उसको अस्पताल लेकर जाते, इससे पहले ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया।

लोगों को उसकी सांस चलती दिखाई दी

दोनों को स्वजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने जांच की तो बच्चे की मौत हो चुकी थी। गमगीन स्वजन नवजात को लेकर घर पहुंचे, इस बीच लोगों को उसकी सांस चलती दिखाई दी।

जांच के बाद मृत करार दे दिया

घर में छाया मातम खुशी में बदला और उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे जांच के बाद मृत करार दे दिया।

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