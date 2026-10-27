कटनी में 20 लाख रुपये की नकली चांदी देकर 20 लाख रुपये के सोने के जेवर लेकर आरोपी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। सराफा बाजार में करीब 20 लाख रुपये की नकली चांदी देकर इतनी ही कीमत के सोने के जेवर हासिल करने का मामला सामने आया है।

सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया

चांदी की असलियत सामने आने के बाद सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। ठगी का शिकार कारोबारी शिकायत लेकर कोतवाली थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सचिन नाम एक व्यक्ति चांदी लेकर पहुंचा था

जानकारी के मुताबिक सराफा बाजार में सचिन नाम एक व्यक्ति चांदी लेकर पहुंचा था। उसने चांदी की कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई और इसके बदले सोने के जेवर लेने की बात कही।

20 लाख रुपये के सोने के आभूषण दे दिए

कारोबारी ने चांदी को असली मानकर उसके बदले करीब 20 लाख रुपये कीमत के सोने के आभूषण दे दिए। लेन-देन के बाद जब चांदी की शुद्धता की जांच कराई गई तो मामला उलट निकला। जांच में चांदी नकली या निर्धारित शुद्धता की नहीं पाई गई।