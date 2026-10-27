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कटनी में 20 लाख रुपये की नकली चांदी देकर 20 लाख रुपये के सोने के जेवर लेकर आरोपी फरार

पुलिस ने शिकायत लेकर जांच शुरू की, सराफा बाजार में सीसीटीवी फुटेज और लेन-देन की जानकारी खंगाली जा रही है।

By Mukesh TiwariEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 02:58:54 PM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 02:58:54 PM (IST)
कटनी में 20 लाख रुपये की नकली चांदी देकर 20 लाख रुपये के सोने के जेवर लेकर आरोपी फरार
पुलिस लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। प्रति‍कात्‍मक चित्र

HighLights

  1. ठगी का पता चलते ही कोतवाली पहुंचे सराफा कारोबारी
  2. चांदी की शुद्धता पर भरोसा कर कारोबारी ने दिए सोने के जेवर
  3. सराफा बाजार में धोखाधड़ी से हड़कंप, जांच में पूरी चांदी नकली

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। सराफा बाजार में करीब 20 लाख रुपये की नकली चांदी देकर इतनी ही कीमत के सोने के जेवर हासिल करने का मामला सामने आया है।

सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया

चांदी की असलियत सामने आने के बाद सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। ठगी का शिकार कारोबारी शिकायत लेकर कोतवाली थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सचिन नाम एक व्यक्ति चांदी लेकर पहुंचा था

जानकारी के मुताबिक सराफा बाजार में सचिन नाम एक व्यक्ति चांदी लेकर पहुंचा था। उसने चांदी की कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई और इसके बदले सोने के जेवर लेने की बात कही।

20 लाख रुपये के सोने के आभूषण दे दिए

कारोबारी ने चांदी को असली मानकर उसके बदले करीब 20 लाख रुपये कीमत के सोने के आभूषण दे दिए। लेन-देन के बाद जब चांदी की शुद्धता की जांच कराई गई तो मामला उलट निकला। जांच में चांदी नकली या निर्धारित शुद्धता की नहीं पाई गई।

जेवर की कीमत में बड़ा अंतर सामने आया

चांदी के नकली होने की जानकारी मिलते ही कारोबारी के होश उड़ गए। आरोपी द्वारा दिए गए माल और लिए गए सोने के जेवर की कीमत में बड़ा अंतर सामने आने पर कारोबारी ने इसकी सूचना अन्य सराफा व्यापारियों को दी। इसके बाद बाजार में भी इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई।


कारोबारी पुलिस शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचा

पीड़ित कारोबारी पुलिस शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचा। पुलिस अब आरोपी की पहचान, उसके द्वारा लाई गई चांदी की जांच और सोने के जेवर लेकर जाने के बाद उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है।

शुद्धता की दोबारा जांच करने की जरूरत महसूस हुई

पुलिस लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। घटना के बाद सराफा कारोबारियों में चिंता बढ़ गई है और कारोबारियों को कीमती धातुओं की खरीद-बिक्री से पहले उनकी शुद्धता की दोबारा जांच करने की जरूरत महसूस हुई है।

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