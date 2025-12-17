भाजपा नेता अशोक विश्वकर्मा के भाई के ठिकानों पर Income Tax की दबिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। भाजपा नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा के भाई खनिज व्यवसायी शंकर लाल विश्वकर्मा की फर्म, ऑफिस, माइनिंग में बुधवार की सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने दबिश दी। सुबह से लेकर देर शाम तक टीम जांच में जुटी रही। बताया जाता है कि आय से अधिक संपत्ति व कर चोरी की आशंका को लेकर टीमें जांच करने पहुंची हैं, हालांकि टीम में शामिल अधिकारियों ने किसी भी तरह की जानकारी साक्षा नहीं की।

टीम में 20 से अधिक अधिकारी शामिल जानकारी के अनुसार, बुधवार की सुबह छह बजे आयकर विभाग की इंदौर, भोपाल, जबलपुर की टीमों में एक साथ पहुंचकर भाजपा नेता अशोक विश्वकर्मा के भाई खनिज कारोबारी शंकर लाल विश्वकर्मा के जालपा देवी वार्ड स्थित कार्यालय, घर में दबिश दी। जिसके चलते हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि टीम में 20 से अधिक अधिकारी शामिल हैं। उनके जालपा देवी वार्ड निवास व कार्यालय के साथ उनकी टिकरिया और सिंघनपुरी स्थित माइंस में भी आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी है। इसके अलावा बरगवां स्थित होटल में भी जांच की गई।