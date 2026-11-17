नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। माधव नगर थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने बाकल थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक केके शुक्ला की पत्नी अनुराधा शुक्ला और उनके बेटे अनुभव शुक्ला के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दोनों के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की

जानकारी के अनुसार, मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की। जांच के दौरान अनुराधा शुक्ला और अनुभव शुक्ला की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

कथित धोखाधड़ी में कितनी रकम या संपत्ति शामिल

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपियों पर किस तरह की धोखाधड़ी करने का आरोप है, शिकायत किसने दर्ज कराई और कथित धोखाधड़ी में कितनी रकम या संपत्ति शामिल है। पुलिस इन पहलुओं की जांच कर रही है।