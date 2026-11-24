नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कटनी जिले से फोर्टिफाइड चावल के गायब होने की जानकारी सामने आने के बाद प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने के लिए भोपाल से वरिष्ठ अधिकारियों का दल गठित कर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपर मुख्य सचिव खाद्य केसी गुप्ता को सात दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है।

दोषी अधिकारियों और परिवहनकर्ताओं पर होगी दंडात्मक कार्रवाई खाद्य मंत्री राजपूत ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच निष्पक्षता और गंभीरता से की जाए, ताकि पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। जांच में यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या परिवहनकर्ता की लापरवाही या संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें।