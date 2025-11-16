मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कटनी में हुए डबल मर्डर का खुलासा, बेटे ने की थी पिता और सौतेली मां की हत्या

    मध्य प्रदेश में कटनी जिले के बड़वारा थाना इलाके में एक खेत में मिली पति-पत्नी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्या की गुत्थी सुलझा ली, जिसमें पारिवारिक विवाद सामने आया है। बेटे ने ही अपने पिता और सौतेली मां को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 01:59:01 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 02:02:07 PM (IST)
    कटनी में हुए डबल मर्डर का खुलासा, बेटे ने की थी पिता और सौतेली मां की हत्या

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। बड़वारा थाना क्षेत्र के निगहरा व सुनहरा गांव के बीच खेत में रखवाली करने वाले पति पत्नी की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस 24 घंटे के अंदर ही हत्यारे तक पहुंच गई है। पिता और सौतेली मां की हत्या उसके बेटे ने ही की थी। जिसका कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। हांलाकि अभी पुलिस ने पूरे घटनाक्रम से पर्दा नही उठाया और शाम तक एसपी मामले का खुलासा करेंगे।

    बिजोरी गांव निवासी लल्लू राम कुशवाहा 40 साल अपनी पत्नी प्रभा कुशवाहा 35 साल व पुत्री रश्मि 13 साल के साथ निगरहा व सुनहरा गांव के बीच संत कुमार श्रीवास के खेत की रखवाली करता था। परिवार खेत में बने कच्चे मकान में रहते थे।


    शुक्रवार की रात को पति पत्नी की किसी ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। सुबह लोगों ने दोनों के शव खेत के मकान में रक्तरंजित मिले थे। जिसके बाद सनसनी फैल गई थी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विशेषज्ञों से घटना स्थल की जांच कराते हुए हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.