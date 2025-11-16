कटनी में हुए डबल मर्डर का खुलासा, बेटे ने की थी पिता और सौतेली मां की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। बड़वारा थाना क्षेत्र के निगहरा व सुनहरा गांव के बीच खेत में रखवाली करने वाले पति पत्नी की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस 24 घंटे के अंदर ही हत्यारे तक पहुंच गई है। पिता और सौतेली मां की हत्या उसके बेटे ने ही की थी। जिसका कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। हांलाकि अभी पुलिस ने पूरे घटनाक्रम से पर्दा नही उठाया और शाम तक एसपी मामले का खुलासा करेंगे।

बिजोरी गांव निवासी लल्लू राम कुशवाहा 40 साल अपनी पत्नी प्रभा कुशवाहा 35 साल व पुत्री रश्मि 13 साल के साथ निगरहा व सुनहरा गांव के बीच संत कुमार श्रीवास के खेत की रखवाली करता था। परिवार खेत में बने कच्चे मकान में रहते थे।