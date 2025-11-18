गलत मैसेज, आपत्तिजनक बातें और ब्लैकमेल की कोशिश... पुलिस अधिकारी पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: मध्य-प्रदेश के कटनी में स्लीमनाबाद थाने में पदस्थ एएसआई बृजेंद्र उरमलिया के खिलाफ एक स्थानीय महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

महिला ने आरोप लगाया कि ASI ने उन्हें कई बार अनुचित संदेश भेजे, आपत्तिजनक बातचीत की और ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। उनका कहना है कि उनके पति की आंखों की बीमारी का लाभ उठाते हुए एएसआइ ने उन्हें थाने बुलाने का दबाव बनाया और लगातार फोन कर अनुचित टिप्पणियां कीं।