    MP News: कटनी में एक महिला ने स्लीमनाबाद थाने के ASI बृजेंद्र उरमलिया पर आपत्तिजनक संदेश भेजने, अनुचित बातचीत करने और पद का दुरुपयोग कर दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने जनसुनवाई में SP कार्यालय में लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि ASI फोन पर अनुचित बातें करते थे और उनके आने-जाने पर नजर रखते थे।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 09:26:01 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 09:34:00 PM (IST)
    गलत मैसेज, आपत्तिजनक बातें और ब्लैकमेल की कोशिश... पुलिस अधिकारी पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप
    MP Police ASI पर महिला ने लगाया आपत्तिजनक बात करने का आरोप। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. थाने बुलाने का दबाव बनाने की शिकायत।
    2. फोन पर अनुचित वार्ता करने का आरोप।
    3. SP से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: मध्य-प्रदेश के कटनी में स्लीमनाबाद थाने में पदस्थ एएसआई बृजेंद्र उरमलिया के खिलाफ एक स्थानीय महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

    महिला ने आरोप लगाया कि ASI ने उन्हें कई बार अनुचित संदेश भेजे, आपत्तिजनक बातचीत की और ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। उनका कहना है कि उनके पति की आंखों की बीमारी का लाभ उठाते हुए एएसआइ ने उन्हें थाने बुलाने का दबाव बनाया और लगातार फोन कर अनुचित टिप्पणियां कीं।

    महिला ने यह भी बताया कि ASI उनकी गतिविधियों पर नजर रखते थे और यह पूछते थे कि वे कहां और किससे मिलने जा रही हैं। शिकायत के माध्यम से महिला ने SP से पूरे मामले की जांच करवाने और दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।


