    MP News: कटनी में जनसुनवाई के दौरान एक वृद्धा ने एसपी अभिनय विश्वकर्मा को बताया कि उसका बेटा शराब पीकर मारपीट करता और गृहस्थी का सामान बेच देता है। एनकेजे थाना द्वारा कार्रवाई न होने पर वह परेशान थी। एसपी ने तुरंत थाना प्रभारी को बेटे पर भरण-पोषण अधिनियम सहित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 08:47:45 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 08:48:35 PM (IST)
    'साहब, गृहस्थी बेच रहा बेटा...', बेटे के अत्याचार से पीड़ित मां की सुन SP भावुक, थाना प्रभारी को तुरंत दिया ये आदेश
    MP News: बेटे के अत्याचार से टूट चुकी मां, एसपी ने सुनी पुकार। (AI Image)

    1. शराबी बेटे पर दो साल से मारपीट का आरोप।
    2. गृहस्थी का सामान बेचने की शिकायत।
    3. एसपी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: मध्य-प्रदेश के कटनी पुलिस कंट्रोल रूम में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई समाप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा और एएसपी डॉ. संतोष डेहरिया बाहर निकले ही थे कि कोने में खड़ी एक उदास वृद्धा पर उनकी नजर पड़ी।

    एसपी तुरंत रुक गए और उससे उसकी समस्या पूछी। वृद्धा रानी सिंह परिहार रो पड़ी और बताया कि उसका बेटा महेन्द्र सिंह परिहार पिछले दो साल से शराब पीकर उसके साथ अभद्रता करता है, मारपीट करता है और घर का सामान बेच देता है।


    वृद्धा ने बताया कि वह एनकेजे थाना गई थी, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसकी व्यथा सुनकर एसपी विश्वकर्मा ने तत्काल एनकेजे थाना प्रभारी को फोन कर भरण-पोषण अधिनियम सहित आवश्यक धाराओं में उसके बेटे पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

    रानी सिंह परिहार ने बताया कि बेटा कामधाम नहीं करता और शराब के लिए पैसे की मांग करते हुए हिंसा करता है। पूर्व में एनकेजे थाना में आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई न होने से स्थिति सुधर नहीं पाई। एसपी ने वृद्धा की पूरी बात सुनी और आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

