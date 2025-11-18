'साहब, गृहस्थी बेच रहा बेटा...', बेटे के अत्याचार से पीड़ित मां की सुन SP भावुक, थाना प्रभारी को तुरंत दिया ये आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: मध्य-प्रदेश के कटनी पुलिस कंट्रोल रूम में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई समाप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा और एएसपी डॉ. संतोष डेहरिया बाहर निकले ही थे कि कोने में खड़ी एक उदास वृद्धा पर उनकी नजर पड़ी।

एसपी तुरंत रुक गए और उससे उसकी समस्या पूछी। वृद्धा रानी सिंह परिहार रो पड़ी और बताया कि उसका बेटा महेन्द्र सिंह परिहार पिछले दो साल से शराब पीकर उसके साथ अभद्रता करता है, मारपीट करता है और घर का सामान बेच देता है।

वृद्धा ने बताया कि वह एनकेजे थाना गई थी, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसकी व्यथा सुनकर एसपी विश्वकर्मा ने तत्काल एनकेजे थाना प्रभारी को फोन कर भरण-पोषण अधिनियम सहित आवश्यक धाराओं में उसके बेटे पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

रानी सिंह परिहार ने बताया कि बेटा कामधाम नहीं करता और शराब के लिए पैसे की मांग करते हुए हिंसा करता है। पूर्व में एनकेजे थाना में आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई न होने से स्थिति सुधर नहीं पाई। एसपी ने वृद्धा की पूरी बात सुनी और आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।