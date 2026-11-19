नईदुनिया प्रतिनिधि कटनी। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता एक बार फिर विवादों में गिर गया है। अतिक्रमण प्रभारी मानवेंद्र सिंह के घंटाघर में कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन से की गई अभद्रता पर अधिवक्ता आक्रोशित हो गए हैं और नगर निगम का घेराव करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

नगर निगम गेट पर अधिवक्ता नारेबाजी लगभग एक घंटे से नगर निगम गेट पर अधिवक्ता नारेबाजी कर रहे हैं और अतिक्रमण प्रभारी को तत्काल निलंबित कर हटाने सहित मामले की जांच करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल घंटाघर में अतिक्रमण प्रभारी मानवेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ कबाड़ की दुकानों पर कार्रवाई करने गए थे, इसी बीच अधिवक्ता अशोक जैन से उनका विवाद हो गया और अतिक्रमण प्रभारी ने उनके साथ अभद्रता की। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।