Weather Update: शहर-शहर मौसम बदल रहा रंग, कटनी ने सुबह ओढ़ी कोहरे की चादर; भिंड में चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। पिछले दो दिन से जिले में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। दो दिन हल्की बूंदाबांदी के बीच बादलों ने कुछ देर के लिए डेरा डाला। सुबह शहर से गांव तक कोहरे की हल्की चादर बिछी रही।

दोपहर को एकदम से तेज धूप के कारण गर्मी बेहाल कर रही है तो शाम होते ही मौसम एकदम से ठंडा हो रहा है। उत्तर-पश्चिम में वर्षा के चलते उसकी नमी का असर जिले में देखने को मिल रहा है। वहीं बारिश की विदाई हो चुकी है और उसके बाद अब मौसम में बदलाव को लोग ठंड के आगमन की सूचना मान रहे हैं।