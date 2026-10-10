रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का रायपुर दौरा रद, रेलवे सुरक्षा बल समारोह में होना था शामिल, तैयारियों में जुटा था प्रशासन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रेलवे सुरक्षा बल सोमवार को अपना 42वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर में समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की संरक्षा और संपत्तियों की सुरक्षा के प्रति बल की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया जाएगा।

समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे, उनका रायपुर दौरा अपरिहार्य कारणों से रद हो गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार उन्हें सोमवार 12 अक्टूबर को राजधानी में आयोजित होने वाले रेलवे सुरक्षा बल के 42वें स्थापना दिवस (राइजिंग डे) समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था।