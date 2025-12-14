मेरी खबरें
    आदिवासियों के नाम पर 1100 हेक्टेयर जमीन खरीदने के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने खत्म कर दी प्रेसवार्ता; गिना रहे थे सरकार की उपलब्धियां

    सरकार के 2 साल पूरे होने पर कटनी के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रभारी मंत्री ने प्रेसवार्ता की। जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसी दौरान आदिवासियों के नाम पर 1100 हेक्टेयर जमीन खरीदने का सवाल पूछा गया। इस पर मंत्री ने आभार व्यक्त किया और प्रेसवार्ता समाप्त करते हुए उठकर चले गए।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 02:29:32 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 02:36:51 AM (IST)
    सवाल पर प्रभारी मंत्री ने खत्म की प्रेसवार्ता

    HighLights

    1. प्रेसवार्ता के दौरान आदिवासियों के नाम खरीदी गई जमीन पर सवाल
    2. सावल पर मंत्री ने आभार व्यक्त किया और प्रेसवार्ता समाप्त कर दी
    3. प्रभारी मंत्री सरकार के दो साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिना रहे थे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को परिवहन, स्कूल शिक्षा मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह से प्रेसवार्ता के दौरान आदिवासियों के नाम खरीदी गई करोड़ों की भूमि मामले में जवाब देने की जगह बचते नजर आए। जैसे ही मुद्दा मीडियाकर्मियों ने उठाया, उन्होंने प्रेसवार्ता समाप्त कर दी और आभार व्यक्त कर निकल गए।

    दरअसल प्रभारी मंत्री सिंह जिला सलाहकार समिति की पहली बैठक में शामिल होने आए थे। इस दौरान प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर उनकी प्रेसवार्ता का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया था। जिसमें उनके साथ भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, विधायक संजय पाठक, विधायक संदीप जायसवाल और प्रणय पांडेय सहित भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी मौजूद थे।


    जमीन की खरीदी पर सवाल

    इस बीच प्रदेश के चार आदिवासियों के नाम पर 1100 हेक्टेयर से अधिक भूमि खरीदे जाने का मामला सामने आया है। यह जमीन कटनी, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर और सिवनी जिलों में बताई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता अंशु मिश्रा ने आरोप लगाया कि विधायक संजय पाठक ने आदिवासियों के नाम पर जमीनें खरीदी हैं। उन्होंने यह भी आरोप है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग द्वारा मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू किए जाने के बाद, जिन आदिवासियों के नाम से जमीन खरीदी गई थी, वे लापता हो गए हैं। इस सवाल पर प्रभारी मंत्री ने सभी का आभार व्यक्त किया और प्रेसवार्ता समाप्त करते हुए उठकर चले गए।

    प्रभारी मंत्री गिना रहे थे सरकार के काम

    प्रभारी मंत्री ने इस दौरान वर्ष 2023 से लेकर दो साल के दौरान डॉ. मोहन यादव की सरकार के किए गए कार्याें को सामने रखा। उन्होंने कहा कि उद्योगिक विकास के साथ नए इको सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश को राेजगार प्रदाता बनाया जा रहा है। इसके अलावा कमजोर वर्ग की नीतियों पर कार्य हुआ है और महिलाओं को आगे लाने के लिए लाड़ी बहना सहित मातृ वंदना योजना, महिला उद्यमी, स्व सहायता समूहों के माध्यम से उनको सशक्त बनाने का कार्य सरकार कर रही है।

    साथ ही उन्होंने कटनी जिले के विकास को लेकर भी चर्चा की और कहा कि जल्द ही मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन होने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर जिले में किए जा रहे कार्याें की भी जानकारी दी।

