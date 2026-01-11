MLA संजय पाठक की पत्नी पर राजस्व हानि पहुंचाने का आरोप, एक ही जमीन को चार दिन में दो भागों खरीदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। विजयराघवगढ़ सीट से भाजपा विधायक संजय पाठक की पत्नी निधि पाठक पर स्टांप व पंजीयन शुल्क बचाने को लेकर करोड़ों की भूमि को दो अलग-अलग हिस्सों में खरीदने का आरोप लगा है।

शिकायत पर न्यायालय कलेक्टर आफ स्टांप ने जांच करते हुए निधि पाठक व विक्रयकर्ता को नोटिस जारी कर 16 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस में कहा गया कि राजस्व बचाने के लिए दुगाड़ी नाला विश्राम बाबा से लगी एक ही जमीन को चार दिन के अंतराल में दो भागों में खरीदा गया। जमीन महाराणा प्रताप वार्ड में स्थित है। हनुमानगंज निवासी वंदना सरावगी पति सतीश सरावगी से 10,400 वर्गफीट भूमि निधि पत्नी संजय पाठक निवासी पाठक वार्ड ने दो विक्रय पत्रों के आधार पर खरीदी। 20 दिसंबर 2021 को 1050 वर्गफीट और 24 दिसंबर को 9350 वर्गफीट जमीन खरीदी गई।