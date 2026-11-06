कटनी में फिट आने से गिरी मां, चिमनी से लगी आग की चपेट में आई मासूम की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। उमरियापान थाना क्षेत्र के टोला गांव में एक महिला को फिट आने से वह गिर गई और नजदीक पड़ी चिमनी से आग भड़क उठी।

जब तक अस्पताल लेकर पहुंचे, जान जा चुकी थी

आग की चपेट में आकर तीन माह के मासूम झुलस गई। जब तक लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम किया है।

घर में पत्नी के साथ दो बच्ची थीं

टोला निवासी संदीप कोल के घर में पत्नी के साथ दो बच्ची थीं। युवक कहीं बाहर गया हुआ था। उसके घर के बिजली पिछले दो-तीन दिन से बंद थी और इसके चलते चिमनी के प्रकाश कर रखा था।

नजदीक लेटी तीन माह की रानी झुलस गई

रात को नौ बजे के लगभग अचानक से संदीप को पत्नी को फिट आए और वह गिर गई। इस दौरान जिससे नजदीक रखी चिमनी गिरी और नजदीक में लेटी तीन माह की मासूम रानी कोल पिता संदीप कोल उसकी चपेट में आ गई और झुलस गई।