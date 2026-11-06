मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

कटनी में फिट आने से गिरी मां, चिमनी से लगी आग की चपेट में आई मासूम की मौत

घटना के बाद उमरियापान थाना के टोला गांव में मातम छाया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई करते हुए उसे स्वजनों को सौंप दिया और मामला जांच में लिया है।

By Mukesh TiwariEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 01:07:51 PM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 01:07:51 PM (IST)
कटनी में फिट आने से गिरी मां, चिमनी से लगी आग की चपेट में आई मासूम की मौत

HighLights

  1. नजदीक पड़ी चिमनी से आग भड़की
  2. आग बुझाते हुए अस्पताल पहुंचाया
  3. बिजली पिछले दो-तीन दिन से बंद थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। उमरियापान थाना क्षेत्र के टोला गांव में एक महिला को फिट आने से वह गिर गई और नजदीक पड़ी चिमनी से आग भड़क उठी।

जब तक अस्पताल लेकर पहुंचे, जान जा चुकी थी

आग की चपेट में आकर तीन माह के मासूम झुलस गई। जब तक लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम किया है।

घर में पत्नी के साथ दो बच्ची थीं

टोला निवासी संदीप कोल के घर में पत्नी के साथ दो बच्ची थीं। युवक कहीं बाहर गया हुआ था। उसके घर के बिजली पिछले दो-तीन दिन से बंद थी और इसके चलते चिमनी के प्रकाश कर रखा था।

नजदीक लेटी तीन माह की रानी झुलस गई

रात को नौ बजे के लगभग अचानक से संदीप को पत्नी को फिट आए और वह गिर गई। इस दौरान जिससे नजदीक रखी चिमनी गिरी और नजदीक में लेटी तीन माह की मासूम रानी कोल पिता संदीप कोल उसकी चपेट में आ गई और झुलस गई।

लोग संदीप के घर पहुंचे

इस बीच पांच साल की बड़ी बेटी घर से बाहर निकल आई थी और उसने आसपास के लोगों को जानकारी दी। लोग जब संदीप के घर पहुंचे और आग बुझाते हुए मासूम को अस्पताल पहुंचाया।

कार्रवाई कर शव स्वजनों को सौंप दिया

अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई करते हुए उसे स्वजनों को सौंप दिया और मामला जांच में लिया है।

यह भी पढ़ें- जबलपुर में महिला कांग्रेस में जातिसूचक टिप्पणी और मारपीट पर विवाद, प्रदेश अध्यक्ष बोलीं- शिकायत झूठी


एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।