यूनियन बैंक एटीएम पर धोखाधड़ी: मदद के बहाने ATM कार्ड बदला, युवक के खाते से उड़ाए 11 हजार रुपये

नईदुनिया न्यूज, ब्यौहारी: मध्य-प्रदेश के ब्यौहारी में यूनियन बैंक के एटीएम पर युवक को मदद लेना भारी पड़ गया। ग्राम कोईलारी निवासी प्रकाश साकेत 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे एटीएम से पैसा निकालने पहुंचे थे, लेकिन प्रयास असफल रहा।

इसी दौरान एटीएम में मौजूद तीन लोगों ने सहायता का प्रस्ताव दिया और उसका कार्ड लेकर चेक करने की बात कही। उन्होंने पिन पूछकर चुपके से कार्ड बदल दिया और एटीएम से 11 हजार रुपये निकालकर चले गए। लगभग 20 मिनट बाद मोबाइल पर मैसेज आने पर प्रकाश को ठगी की जानकारी हुई। उसने तुरंत बैंक शाखा पहुंचकर ब्रांच मैनेजर को घटना बताई। मैनेजर ने उसे थाने में शिकायत दर्ज कराने को कहा।