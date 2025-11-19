मेरी खबरें
    जमीन खरीद मामले में MP युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेरा... MLA संजय पाठक पर कार्रवाई की मांग

    MP News: कटनी सहित कई जिलों में आदिवासियों के नाम पर जमीन खरीद-फरोख्त के आरोपों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। युवक कांग्रेस ने आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर इन मामलों में विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक पर कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और विधायक के खिलाफ नारेबाजी की तथा गेट पर चढ़कर भीतर प्रवेश की कोशिश की।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 03:26:33 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 03:26:33 PM (IST)
    जमीन खरीद मामले में MP युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेरा... MLA संजय पाठक पर कार्रवाई की मांग
    MP News: विधायक संजय पाठक के खिलाफ युवक कांग्रेस, प्रदर्शन करते आदिवासी संगठन।

    1. युवक कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया।
    2. आदिवासी जमीन खरीदी पर गंभीर आरोप लगे।
    3. विधायक संजय पाठक पर कार्रवाई की मांग।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: कटनी, डिंडौरी, जबलपुर, सिवनी और मंडला जिलों में आदिवासियों के नाम से जमीन खरीद के आरोपों को लेकर युवक कांग्रेस ने आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर घेराव किया और प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।

    युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव अंशु मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और विधायक संजय पाठक तथा जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता गेट पर चढ़कर अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।


    कार्यकर्ताओं का कहना था कि आदिवासियों के नाम पर करोड़ों रुपये मूल्य की जमीनों की खरीद-फरोख्त की गई है, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। उनका आरोप था कि प्रशासन विधायक को बचाने की कोशिश कर रहा है।

    प्रदर्शनकारियों ने मामले की तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। अंत में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की मांग दोहराई।

