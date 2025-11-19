जमीन खरीद मामले में MP युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेरा... MLA संजय पाठक पर कार्रवाई की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: कटनी, डिंडौरी, जबलपुर, सिवनी और मंडला जिलों में आदिवासियों के नाम से जमीन खरीद के आरोपों को लेकर युवक कांग्रेस ने आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर घेराव किया और प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।

युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव अंशु मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और विधायक संजय पाठक तथा जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता गेट पर चढ़कर अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।