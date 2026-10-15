पाइल्स के ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत, कटनी में परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गलत इंजेक्शन देने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने और उसमें युवक की मौत होने का आरोप लगा है। स्वजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। वहीं पुलिस की समझाइश के बाद चिकित्सकों की टीम व तहसीलदार की मौजूदगी में पीएम कराया गया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार मघई मंदिर के पीछे रहने वाले बीएन मिश्रा के पुत्र अंशुल मिश्रा 35 साल को पाइल्स की बीमारी थी। जिसको लेकर उसने नगर के गुरुकृपा अस्पताल के चिकित्सक डॉ. पीके सहाय से संपर्क किया था। अंशुल के पिता ने बताया कि चिकित्सक ने उनको बेटे का ऑपरेशन जल्द कराने की सलाह दी थी और उनके बताए अनुसार ही बेटे की विभिन्न जांच कराई गई। जिसके लिए जबलपुर से भी रिपोर्ट मिली और उसमें सभी चीजें नार्मल थीं।