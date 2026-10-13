कटनी के बहोरीबंद में सरपंच ने ग्रामीण को चप्पलों से पीटा, गाली-गलौज का वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। जिले के बहोरीबंद जनपद अंतर्गत सिहुड़ी ग्राम पंचायत में मंगल भवन के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाने पर सरपंच ने एक ग्रामीण को सरेराह चप्पलों से पीटा। मामले का वीडियो मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने उसे संज्ञान में लिया है और मामले की जांच कर रही है।

निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता पर सवाल उठाए बताया जाता है कि पंचायत में मंगल भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। इस निर्माण कार्य में कथित तौर पर एक स्कूल के गिरे हुए मलबे का खुलेआम उपयोग किया जा रहा था। जब गांव के सुनमान लोधी नामक युवक ने इस बात का विरोध किया और निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता पर सवाल उठाए, तो आरोप है कि सरपंच रामकृष्ण लोधी भड़क गए।