भाई के दस्तावेजों पर सेना में नौकरी, कटनी में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दे पेंशन निकाली

नईदुनिया प्रतिनिधि कटनी। स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने भाई के दस्तावेजों का उपयोग कर सेना में नौकरी की। उसके बाद फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर पेंशन भी निकाली। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

भाई बद्री प्रसाद के दस्तावेजों का इस्तेमाल पुलिस के अनुसार स्लीमनाबाद के छोटी कारी पाथर निवासी जमुना प्रसाद हल्दकार ने कथित तौर पर अपने भाई बद्री प्रसाद के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सेना में नौकरी हासिल की थी। भाई की मृत्यु के बाद फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र वर्ष 2018 में जमुना प्रसाद की मृत्यु के बाद बद्री प्रसाद के नाम से कटनी जिला अस्पताल का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराने का आरोप है। इसी आधार पर वर्ष 2019 में भूरी बाई हल्दकार और बद्री प्रसाद के नाम से पेंशन शुरू कराए जाने की बात सामने आई है।