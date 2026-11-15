विदिशा में कांग्रेस कार्यकर्ता जला रहे थे सीएम का पुतला, रोकने पर कांस्टेबल का हाथ झुलसा, 4 नेताओं को जेल

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। आदिवासियों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा कथित टिप्पणी का आरोप लगाते हुए आदिवासी कांग्रेस विभाग द्वारा जलाए जा रहे मुख्यमंत्री के पुतले को लेकर हुई छीना झपटी में सिविल लाइन थाने के एक पुलिस जवान का हाथ बुरे तरीके से जल गया है।

इसके बाद पुलिस ने आदिवासी कांग्रेस विभाग प्रमुख पर्वत सिंह गौड़ सहित चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। दोपहर में एसपी रोहित काशवानी अस्पताल में भर्ती आरक्षक को देखने भी पहुंचे। पुतला दहन के दौरान छीना-झपटी में झुलसा आरक्षक बता दें कि रविवार की सुबह पीतलमिल चौराहे के पास आदिवासी कांग्रेस विभाग के बैनर तले पुतला दहन किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को छीनने और जलाने को लेकर जबरदस्त छीना-झपटी हुई, जिसमें सिविल लाइन थाने में पदस्थ आरक्षक दिलीप शर्मा का हाथ बुरे तरह से जल गया। उसे आनन-फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया।