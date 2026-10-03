कटनी के इंद्रा नगर चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन, कुठला थाने में वृद्ध ने किया था आत्मदाह

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। कुठला थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी दलपत पटेल के थाना परिसर के अंदर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में जबलपुर से शव के कटनी पहुंचते ही इंदिरा नगर चौराहे पर स्वजनों ने चक्का जाम कर दिया है।

दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग चौराहे पर शव को रखकर प्रदर्शन किया। दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें कुठला थाना के साथ एनकेजे थाना, माधव नगर, कोतवाली, बहोरीबंद से पुलिस बल मंगाया गया है।