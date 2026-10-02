जबलपुर में छात्रा को डस्टर मारने के मामले में शिक्षक से मांगा जवाब, जांच के बाद तय होगी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गढ़ा क्षेत्र के गंगानगर स्थित पीएम श्रीरानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक शाला में कक्षा सातवीं की छात्रा को डस्टर फेंककर मारने के मामले में शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। माफीनामा के बाद छात्रा के परिजनों से समझौता मामले में शिक्षक द्वारा माफीनामा दिए जाने और छात्रा के परिजनों से समझौता होने के कारण पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हालांकि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुलिस कार्रवाई अलग विषय है और विभाग अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच करेगा। जांच में शिक्षक दोषी पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

किसी अन्य छात्रा से बातचीत करते देखा जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई, जब कक्षा सातवीं की छात्राएं कक्षा में बैठी थीं और शिक्षक आशीष जैन पढ़ा रहे थे। इसी दौरान शिक्षक ने एक छात्रा को किसी अन्य छात्रा से बातचीत करते देखा। कक्षा में मौजूद अन्य छात्राओं ने उसे संभाला आरोप है कि शिक्षक ने नाराज होकर छात्रा की ओर डस्टर फेंक दिया। डस्टर छात्रा के सिर में लगा, जिससे उसे चोट आई और खून निकलने लगा। कक्षा में मौजूद अन्य छात्राओं ने उसे संभाला। छात्रा ने घर जाने की बात कही चोट लगने के बाद छात्रा ने घर जाने की बात कही, लेकिन कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने की शिकायत हुई। स्थिति की जानकारी अन्य शिक्षकों के माध्यम से परिजनों को दी गई, जिसके बाद छात्रा को अस्पताल ले जाकर जांच और उपचार कराया गया।