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कटनी के कुठला थाने में खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, बेटे को जेल और पत्‍नी को आरोपी बनाने से नाराज

दलपत के दूसरे बेटे महेंद्र पटेल का कहना है कि चार बजे के लगभग पिता मां से मिलने थाना गए थे और वो उनके पीछे पीछे गया। जब वह थाना पहुंचा तो पिता आग की ल...और पढ़ें

By Mukesh TiwariEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 05:25:32 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 05:25:32 PM (IST)
कटनी के कुठला थाने में खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, बेटे को जेल और पत्‍नी को आरोपी बनाने से नाराज
हंगामे को देखते हुए अस्पताल में कुठला सहित कोतवाली का बल तैनात। नईदुनिया

HighLights

  1. थाने में आत्मघाती कदम उठाने से हड़कंप
  2. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग बुझाई
  3. झुलसे वृद्ध को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे

नईदुनिया प्रतिनिधि कटनी। कुठला थाना परिसर में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब वृद्ध ने थाना परिसर में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग बुझाई और झुलसे वृद्ध को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है।

पुलिस ने चोरी के मामले में की कार्रवाई

बताया जाता है कि पुलिस ने चोरी के मामले में उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और उसी मामले में उसकी पत्नी को भी आरोपी बनाया जा रहा था, जिसको लेकर वह नाराज था और थाना पहुंचकर आत्मघाती कदम उठाया।


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पूछताछ के लिए थाना लेकर गई थी पुलिस

बताया जाता है कि दलपत पटेल पिता रामनारायण पटेल निवासी इंद्रा नगर का बेटा चोरी के एक मामले में जेल में बंद है। स्वजनों का आरोप है कि चोरी के मामले में दलपत की पत्नी को भी आरोपित बनाया जा रहा था और शुक्रवार की सुबह पुलिस महिला को पूछताछ के लिए थाना लेकर गई थी।

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आनन फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे

बताया जाता है कि नाराज वृद्ध ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाई। घटना के बाद थाना में हड़कंप मच गया और पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उसकी आग बुझाई और आनन फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।

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अस्पताल में हंगामा कर पुलिस पर आरोप

अस्पताल में उसका इलाज जारी है। दूसरी ओर स्वजन अस्पताल में हंगामा कर पुलिस पर आरोप लगाते रहे। अस्पताल में हंगामे को देखते हुए कुठला सहित कोतवाली का बल भी तैनात किया गया है। फिलहाल मामले में पुलिस अधिकारी अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं।