नईदुनिया प्रतिनिधि कटनी। निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आ रही हैं। उनके नाम की इंस्ट्राग्राम आईडी से लगातार पोस्ट की जा रही हैं।

कई बार फोटो व अन्य चीजें पोस्ट हुई

अगस्त से लेकर अभी तक एकाउंट से कई बार फोटो व अन्य चीजें पोस्ट हुई हैं और दो दिन पहले भी आईडी सक्रिय थी, जिसमें पोस्ट नजर आ रही है।

पुलिस बोली- किसी ने फेक आईडी बनाई है

दूसरी ओर मामले काे लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके नाम से किसी ने फेक आइडी बनाई है और उसकी जांच कराई जा रही है।

सीएसपी रहीं नेहा पच्चीसिया जांच कर रही थीं

अगस्त माह में कन्हवारा के एक हत्या के मामले में रमेश पटेल, उसके बेटे व दामाद को आरोपी बनाया गया था। मामले में सीएसपी रहीं नेहा पच्चीसिया जांच कर रही थीं।

एक करोड़ से अधिक की जमीन अपने नाम कराने का आरोप

आरोपियों से सांठगांठ कर उनको डिफाल्ट बेल का लाभ दिलाने और उसके बाद आरोपी की एक करोड़ से अधिक की जमीन अपने करीबी क्षितिज राज व मारूफ अहमद के साथ मिलकर सस्ते में अपने नाम कराने का आरोप उनपर लगा था।