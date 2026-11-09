कटनी की निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया केस में पाकिस्तानी कनेक्शन, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। मध्य प्रदेश के कटनी में धोखाधड़ी, अवैध वसूली सहित अन्य आरोपों में घिरीं निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया के मामले में अब पाकिस्तान कनेक्शन की एंट्री हो गई है। निलंबित सीएसपी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पाकिस्तानी व्यक्ति ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने खुद को पाकिस्तानी होने का दावा किया। साथ ही नेहा का पक्ष लेते हुए भारत सरकार से बहाल करने और छोड़ने की बात भी कही है।

वीडियो में चश्मा लगाए दिख रहे व्यक्ति ने दावा किया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है। जल्द ही फरार नेहा खुद वीडियो जारी करेंगी और वापसी का एलान करेंगी।

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, साइबर सेल जांच में जुटा

इस पोस्ट के बाद सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। साइबर सेल अकाउंट की सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रहा है। यह पता लगाया जा रहा है कि अकाउंट हैक हुआ है या किसी ने जानबूझकर वीडियो पोस्ट किया है। स्थानीय स्तर पर पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया फिलहाल फरार बताई जा रही हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।