कटनी में महानदी के घाट पर मिला युवक का शव, रस्सी से बंधे थे हाथ पैर, हत्या कर फेंके जाने की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के सिघनपुरी गांव के नजदीक महानदी के गुडेहा घाट में एक युवक का शव मिला है। युवक के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और हत्या कर उसका शव फेंका गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम को भेजा है। साथ ही प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मान कर जांच कर रही है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है।

युवक के हाथ पैर रस्सी से बंधे जानकारी के अनुसार विजयराघवगढ़ थाना के सिंघनपुरी गांव के नजदीक से गुजरी महानदी के गुडेहा घाट में रविवार की सुबह नदी में लोगों ने एक युवक का शव उतराते देखा। शव मिलने से क्षेत्र के लोगों की भीड़ लग गई और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया तो पाया कि युवक के हाथ पैर रस्सी से बंधे हैं और उसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास है। युवक की हत्या कर उसका शव रस्सी से बांधकर महानदी में फेंका गया है।