मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कटनी में महानदी के घाट पर मिला युवक का शव, रस्सी से बंधे थे हाथ पैर, हत्या कर फेंके जाने की आशंका

    Katni News: विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के सिघनपुरी गांव के नजदीक महानदी के गुडेहा घाट में एक युवक का शव मिला है। युवक के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और हत्या कर उसका शव फेंका गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम को भेजा है। साथ ही प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मान कर जांच कर रही है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 03:17:35 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 03:17:35 PM (IST)
    कटनी में महानदी के घाट पर मिला युवक का शव, रस्सी से बंधे थे हाथ पैर, हत्या कर फेंके जाने की आशंका
    कटनी में महानदी के पर मिला युवक का शव।

    HighLights

    1. महानदी के गुडेहा घाट में एक युवक का मिला शव
    2. हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए मिले, हत्या की आशंका
    3. पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम को भेजा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के सिघनपुरी गांव के नजदीक महानदी के गुडेहा घाट में एक युवक का शव मिला है। युवक के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और हत्या कर उसका शव फेंका गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम को भेजा है। साथ ही प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मान कर जांच कर रही है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है।

    युवक के हाथ पैर रस्सी से बंधे

    जानकारी के अनुसार विजयराघवगढ़ थाना के सिंघनपुरी गांव के नजदीक से गुजरी महानदी के गुडेहा घाट में रविवार की सुबह नदी में लोगों ने एक युवक का शव उतराते देखा। शव मिलने से क्षेत्र के लोगों की भीड़ लग गई और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया तो पाया कि युवक के हाथ पैर रस्सी से बंधे हैं और उसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास है। युवक की हत्या कर उसका शव रस्सी से बांधकर महानदी में फेंका गया है।


    यह भी पढ़ें- ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल में ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी रहेगी चमक

    पुलिस मामले की जांच में जुटी

    घटना की जानकारी लगते ही एसपी अभिनय विश्वकर्मा और एएसपी सन्तोष डेहरिया भी घटना स्थल पहुंचे और शव का निरीक्षण किया। साथ ही थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल विजयराघवगढ़ अस्पताल भेजा है और जांच कर रही है। एएसपी डेहरिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा और मामले की जांच कर युवक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.