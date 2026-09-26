जेनेवा में भी उठ चुका है कटनी के कैमोर के प्रदूषण का मामला, आज भी डंप है दस लाख टन एस्बेस्टस का जहरीला कचरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। कटनी के कैमोर में खुलने वाली भारत की पहली एस्बेस्ट फैक्ट्री के छोड़ा गया दस लाख टन एस्बेस्टस का जहरीला कचरा फिर से चर्चा में है। कैमोर में वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासनकाल में एस्बेस्टस से जुड़ी कंपनी टर्नर एंड न्यूआल ने काम शुरू किया था।

स्कूल के पीछे और कलेहरा गांव में डंप किया गया कचरा आज भी अब उस समय से लेकर 1988 तक के बीच के दस लाख टन जहरीले कचरे को कैमोर की फैक्ट्री के पास मैदान, स्कूल के पीछे और कलेहरा गांव में डंप किया गया, जो आज भी वहां है। भारत भर में प्रदूषण व एस्बेस्टस से होने वाली बीमारी की चर्चा हो चुकी है मामले को लेकर न सिर्फ भारत भर में प्रदूषण व एस्बेस्टस से होने वाली बीमारी की चर्चा हो चुकी है, बल्कि कैमोर के जहरीले कचरे का मुद्दा जेनेवा में भी उठ चुका है। जेनेवा में पर्यावरण असंतुलन सेमीनार का आयोजन हुआ था वर्ष अप्रैल 2017 में जेनेवा में पर्यावरण असंतुलन सेमीनार का आयोजन हुआ था। जिसमें निर्मला गुरूंग ने कैमोर के इस जानलेवा कचरे का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। कलेहरा गांव में मिट्टी, पानी व वायु आदि की जांच की थी वहीं कनाडा से आए वैज्ञानिकों के दल ने भी कलेहरा गांव के आसपास मिट्टी, पानी व वायु आदि की जांच की थी, नमूनों को अमेरिका की एक संस्था को भेजा गया था और जांच के दौरान भी रिपोर्ट गंभीर आई थी।