कटनी जेल जाने से पहले चकमा देकर भागे तीन आरोपी, एक आया पुलिस की गिरफ्त में

नईदुनिया प्रतिनिधि कटनी। पुलिस जहां करोड़ों रुपये की चोरी के मामले में सुराग जुटाने में लगी है तो वहीं एक नया मामला सामने आया है। बहोरीबंद से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किए गए तीन आरोपियों को न्यायालय ने जेल दाखिल के आदेश दिए थे।
जेल गेट में कार्रवाई के दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दो की तलाश जारी है।
बहोरीबंद थाने से जिला जेल कटनी में दाखिल कराने लाए गए तीन आरोपी जेल के मुख्य द्वार के सामने से ही पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। बहोरीबंद पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत धारा 151 में गिरफ्तार तीन आरोपी राकेश, रंजीत और अभिषेक को जिला न्यायालय में पेश किया था।
जहां से उनको जेल भेज दिया गया और पुलिस उनको जिला जेल लेकर पहुंची थी। पुलिस टीम तीनों को जेल में दाखिल कराने की प्रक्रिया पूरी कर पाती, इससे पहले ही तीनों ने मौका पाकर पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया और जेल गेट के सामने से फरार हो गए।
माधवनगर थाना क्षेत्र की घटना को लेकर बताया जाता है कि एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, जबकि दो की तलाश जारी है।
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