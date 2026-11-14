कटनी जेल जाने से पहले चकमा देकर भागे तीन आरोपी, एक आया पुलिस की गिरफ्त में

नईदुनिया प्रतिनिधि कटनी। पुलिस जहां करोड़ों रुपये की चोरी के मामले में सुराग जुटाने में लगी है तो वहीं एक नया मामला सामने आया है। बहोरीबंद से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किए गए तीन आरोपियों को न्यायालय ने जेल दाखिल के आदेश दिए थे।

जेल गेट में कार्रवाई के दौरान हड़कंप जेल गेट में कार्रवाई के दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दो की तलाश जारी है। तीनों को जिला न्यायालय में पेश किया था बहोरीबंद थाने से जिला जेल कटनी में दाखिल कराने लाए गए तीन आरोपी जेल के मुख्य द्वार के सामने से ही पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। बहोरीबंद पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत धारा 151 में गिरफ्तार तीन आरोपी राकेश, रंजीत और अभिषेक को जिला न्यायालय में पेश किया था।