मैहर से नागपुर लौटते समय ट्रक से टकराई कार, दो की मौत, चार गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। मैहर से मां शारदा के दर्शन करके वापस नागपुर अपने घर लौट रहे डोंगरे परिवार की कार अमदरा थाना अंतर्गत झुकेही के पास एक ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में कार में सवार छह लोगों को गंभीर चोट आईं। पुलिस ने स्थानीय जनों की मदद से घायलों को तत्काल कटनी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दो लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि चार लोगों को भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव सुरक्षित रखवाए हैं और बुधवार की सुबह उनका पीएम कराया जाएगा।

जानकारी के अनुसार नागपुर निवासी डोंगरे परिवार के सदस्य मां शारदा के दर्शन करने मैहर कार से आए थे। मंगलवार को दर्शन करने के बाद दोपहर को वे मैहर से नागपुर जाने के लिए निकले थे। तीन बजे के लगभग जैसे ही उनकी कार मैहर जिले के अमदरा थाना अंतर्गत झुकेही के पास पहुंची, कार चालक को नींद का झोंका आया और चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में जा घुसा।