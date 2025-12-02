मैहर से नागपुर लौटते समय ट्रक से टकराई कार, दो की मौत, चार गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। मैहर से मां शारदा के दर्शन करके वापस नागपुर अपने घर लौट रहे डोंगरे परिवार की कार अमदरा थाना अंतर्गत झुकेही के पास एक ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में कार में सवार छह लोगों को गंभीर चोट आईं। पुलिस ने स्थानीय जनों की मदद से घायलों को तत्काल कटनी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दो लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि चार लोगों को भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव सुरक्षित रखवाए हैं और बुधवार की सुबह उनका पीएम कराया जाएगा।
जानकारी के अनुसार नागपुर निवासी डोंगरे परिवार के सदस्य मां शारदा के दर्शन करने मैहर कार से आए थे। मंगलवार को दर्शन करने के बाद दोपहर को वे मैहर से नागपुर जाने के लिए निकले थे। तीन बजे के लगभग जैसे ही उनकी कार मैहर जिले के अमदरा थाना अंतर्गत झुकेही के पास पहुंची, कार चालक को नींद का झोंका आया और चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में जा घुसा।
दुर्घटना में कार में सवार छह लोगों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही झुकेही चौकी पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस के आने में देर होने पर लोडर वाहनों के माध्यम से तत्काल कटनी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर जांच के बाद चिकित्सकों ने नागपुर निवासी रामदास डोंगरे पिता रामदत्त डोंगरे, 60 साल और उसकी पत्नी सत्यभामा डोंगरे को मृत घोषित कर दिया।
वहीं दुर्घटना में घायल सारिका विसेन पति सरना विसेन, 28 साल, नितिन डोंगरे पिता पवन डोंगरे, 25 साल, स्नेहा डोंगरे पति नितिन डोंगरे 25 साल और चार वर्षीय विहान पिता नितिन डोंगरे शामिल है। चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर मरचुरी में रखवाए हैं और उनके स्वजनों को नागपुर में सूचना दी। बुधवार को परिवार के सदस्यों के आने के बाद पुलिस उनका पीएम कराएगी।