स्लीमनाबाद फोरलेन में सड़क हादसे में दो की मौत, कार ने मारी बाइक सवारों को टक्कर

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्लीमनाबाद के पास शनिवार की रात बाइक सवारो को कार ने जोरदार टक्कर मारी। जिससे बाइक मे सवार दो युवकों की मौत हो गई है।
घटना के संबंध में थाना प्रभारी सुदेश सुमन ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर एमपी यूपी ढाबा स्लीमनाबाद के पास कटनी से जबलपुर की ओर जा रही कार क्रमांक यूपी 67 वी 7997 के चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए पीछे से मोटरसाइकिल से जा रहे युवक अजय यादव पिता बलराम यादव उम्र 35 वर्ष निवासी मटवारा स्लीमनाबाद व अभिषेक यादव पिता ईश्वरी यादव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मटवारा स्लीमनाबाद को जोरदार टक्कर मारी।
इससे दोनों के सिर में गंभीर चोट होने के कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वही घटना में मृतक के शवों को पोस्टमार्टम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। घटना के बाद मार्ग में जाम लग गया और पुलिस ने शव अलग कर यातायात दुरुस्त कराया।
दुर्घटना के बाद क्षेत्रीय जनता में आक्रोश बढ़ गया। लोगों ने बताया कि अंडरग्राउंड नहर का काम चल रहा है और जिसके कारण उन्होंने स्लीमनाबाद के रोड को बंद कर दिया है। इससे लोगों का हाईवे से आना-जाना होता है। लगातार स्थानीय जनों और क्षेत्रीयजनों के द्वारा वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने की शासन प्रशासन सी मांग की जा रही है। एनवीडीए के अधिकारियों की मनमानी रवैया के कारण वैकल्पिक मार्ग नहीं बना है।