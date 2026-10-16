कटनी में दशहरा महोत्सव का बैनर हटाने पर बवाल, कमेटी सदस्यों ने निगम को घेरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। श्रीबजरंग उत्सव समिति की ओर से चौपाटी परिसर में हर साल दशहरा उत्सव पर्व मनाया जाता है और रावण के पुतले का दहन होता है। आयोजन को लेकर कमेटी ने मिशन चौक में बैनर लगाया था। जिसको शुक्रवार की शाम को निगम के अतिक्रमण दस्ता ने हटा दिया।

एकत्र हो गए और हंगामा करने लगे

जानकारी लगते ही कमेटी के लोग एकत्र हो गए और हंगामा करने लगे। समिति के सदस्य नगर निगम गेट पर एकत्र होकर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे।

दस्ते ने अलग कराया और फाड़ दिया

समिति के सदस्यों का आरोप था कि मिशन चौक में कई लोगों के बैनर लगे हुए हैं और उनको हटाने की जगह केवल समिति के बैनर को ही अतिक्रमण दस्ते ने अलग कराया और उसे फाड़ भी दिया।

ज्यादातर सदस्य और पदाधिकारी सत्ता पक्ष से

समिति में ज्यादातर सदस्य और पदाधिकारी सत्ता पक्ष से है और सड़क जाम कर देने से मुख्य मार्ग पर जाम लग गया।

वाहनों को दूसरे मार्ग से निकाला

जानकारी लगते ही कोतवाली थाना प्रभारी राखी पांडेय बल के साथ मौके पर पहुंच गई और वाहनों को दूसरे मार्ग से निकाला। निगम के अधिकारियों ने सदस्यों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे अतिक्रमण प्रभारी मानवेंद्र सिंह पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।