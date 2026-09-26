पुणे जाने की जिद पर पति से हुआ झगड़ा, पत्नी ने कटनी जिला अस्पताल की चौथी मंजिल से लगा दी छलांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। कटनी शासकीय जिला अस्पताल में शनिवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब निर्माणाधीन नई बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर चढ़ी एक महिला ने सबके सामने छलांग लगा दी। करीब आधे घंटे तक चले हाई-वोल्टेज ड्रामे के दौरान अस्पताल स्टाफ, स्वजन और मौजूद लोग उसे लगातार नीचे उतरने की समझाइश देते रहे, लेकिन महिला ने अचानक छलांग लगा दी।

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इंद्रा ज्योति कॉलोनी माधवनगर निवासी दुर्गा वंशकार पति संतोष वंशकार, 45 साल अपने पति से घरेलू विवाद के बाद जिला अस्पताल पहुंची और निर्माणाधीन चार मंजिला भवन पर चढ़ गई। महिला को ऊंचाई पर खड़ा देख अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया।