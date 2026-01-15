मेरी खबरें
    कटनी जिले में युवक के सिर पर पत्थर मारकर हत्या, फिर झाड़‍ियों में छिपा ली लाश

    कटनी में आलोक गुप्ता निवासी वार्ड क्रमांक 11, खरखरी छैघरा थाना विजयराघवगढ़ की सोनू कोल पिता सुभाष कोल के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। बुधवार की रात इसी ...और पढ़ें

    By Mukesh TiwariEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 12:52:47 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 12:56:24 PM (IST)
    कटनी जिले में युवक के सिर पर पत्थर मारकर हत्या, फिर झाड़‍ियों में छिपा ली लाश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। कटनी जिले के कैमोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नन्हवारा कला में पुरानी रंजिश के चलते रात को एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया का। जानकारी के अनुसार आलोक गुप्ता(31 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक 11, खरखरी छैघरा थाना विजयराघवगढ़ की सोनू कोल पिता सुभाष कोल निवासी वार्ड क्रमांक एक नन्हवारा कला के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी।

    बुधवार की रात इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें सोनू कोल ने आलोक के सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित ने शव को नन्हवारा कला बड़ी खदान के पास झाड़ियों में छिपा दिया। झाड़ियों में शव मिलने की सूचना मिलते ही कैमोर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया।


    एएसपी डॉ. संतोष डेहरिया ने बताया कि आरोपित सोनू कोल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में हत्या का मुख्य कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

