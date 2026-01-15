नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। कटनी जिले के कैमोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नन्हवारा कला में पुरानी रंजिश के चलते रात को एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया का। जानकारी के अनुसार आलोक गुप्ता(31 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक 11, खरखरी छैघरा थाना विजयराघवगढ़ की सोनू कोल पिता सुभाष कोल निवासी वार्ड क्रमांक एक नन्हवारा कला के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी।

बुधवार की रात इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें सोनू कोल ने आलोक के सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित ने शव को नन्हवारा कला बड़ी खदान के पास झाड़ियों में छिपा दिया। झाड़ियों में शव मिलने की सूचना मिलते ही कैमोर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया।