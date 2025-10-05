MP के कटनी में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। कटनी शहर में चाकूबाजी की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। एक बार फिर से माधवनगर थाना क्षेत्र में आधी रात युवक पर तीन लोगों ने चाकुओं से हमला किया। घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना राबर्ट लाइन की है और दोनों पक्ष के बीच पुराना विवाद बताया जा रहा है।
पुलिस ने तीन आरोपितों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार राबर्ट लाइन निवासी गागा उर्फ गगन बजाज पिता कालूराम बजाज, 25 साल कॉलोनी में रखी दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन में शनिवार की रात को गया था। रात एक बजे के लगभग वह घर लौट रहा था। उसी दौरान कॉलोनी में ही अभय दुबे, साहिल वाधवानी, आशीष उर्फ भूरा तिवारी ने उससे विवाद किया और चाकू से गोद दिया।
घायल युवक को मौके पर छोड़कर भाग गए। लोगों ने युवक को लहुलुहान पड़े देखा और पुलिस व उसके स्वजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है।
मृतक के स्वजनों ने बताया कि घर के सामने रहने वाले अज्जू लालवानी से उनका पुराना विवाद चला आ रहा है और तीनों युवक उसके घर में बैठकर ही शराब पी रहे थे। अज्जू के कहने पर ही उन्होंने गगन पर हमला कर उसकी हत्या की है। थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।