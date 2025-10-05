MP के कटनी में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। कटनी शहर में चाकूबाजी की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। एक बार फिर से माधवनगर थाना क्षेत्र में आधी रात युवक पर तीन लोगों ने चाकुओं से हमला किया। घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना राबर्ट लाइन की है और दोनों पक्ष के बीच पुराना विवाद बताया जा रहा है।

पुलिस ने तीन आरोपितों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार राबर्ट लाइन निवासी गागा उर्फ गगन बजाज पिता कालूराम बजाज, 25 साल कॉलोनी में रखी दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन में शनिवार की रात को गया था। रात एक बजे के लगभग वह घर लौट रहा था। उसी दौरान कॉलोनी में ही अभय दुबे, साहिल वाधवानी, आशीष उर्फ भूरा तिवारी ने उससे विवाद किया और चाकू से गोद दिया।