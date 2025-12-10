खंडवा में चमत्कार! खेलते समय 10 वर्षीय बच्चे ने निगल लिया घड़ी का सेल, डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी से सुरक्षित निकाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। बच्चों की लापरवाही कई बार हादसे का रूप ले लेती है, लेकिन समय पर इलाज मिल जाए तो अनहोनी टल जाती है। ऐसा ही मामला बुधवार को सामने आया, जब बुरहानपुर निवासी 10 वर्षीय कृष्णा ने खेलते समय घड़ी का सेल निगल लिया। सेल गले के निचले हिस्से में फंस गया, जिससे कृष्णा को बेचैनी, तेज दर्द और सांस लेने में कठिनाई होने लगी।

बच्चे की स्थिति देखते ही तुरंत एक्स-रे जांच कराई हालत बिगड़ने पर बच्चा बेहोश हो गया। स्वजन उसे जिला अस्पताल सह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा लेकर पहुंचे। अस्पताल के नाक-कान-गला (ईएनटी) विभाग में डॉक्टरों ने बच्चे की स्थिति देखते ही तुरंत एक्स-रे जांच कराई। जांच में स्पष्ट हुआ कि घड़ी का सेल आहार नली के निचले भाग में फंसा है और स्थिति गंभीर हो सकती है।