खंडवा में कचरे के ढेर के पास खुले में मिली मावे की 15 पोटलियां, रतलाम से आई थी खेप

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : शहर में खाद्य पदार्थों के परिवहन और सुरक्षित रखरखाव को लेकर एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। इंदौर नाका स्थित पेट्रोल पंप पर बुधवार सुबह कचरे के ढेर के पास मावे से भरी 15 टोकरियां खुले में रखी मिलीं।

रतलाम से बस के जरिए खंडवा लाई गई मावे की इस खेप को निर्धारित स्थान पर पहुंचाने के बजाय पेट्रोल पंप पर ही उतारकर छोड़ दिया गया था। खुले में कचरे के पास मावा रखे होने की सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी दी।