'कोई मुझ पर नजर रख रहा था', महिला की एक छोटी सी गलती और छिन गई जिंदगीभर की कमाई, पुलिस से मांगी मदद

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाली 30 वर्षीय महिला अबिदा पति अब्दुल कलाम के घर चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पीड़िता ने बताया कि उसके ससुर लखनऊ में रहते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ने पर पति सात नवंबर को वहां चले गए थे। ऐसे में वह अपने तीन बच्चों के साथ किराए के घर में अकेली रह रही थी।

ताला लगाए बगैर मां के घर गई थी महिला पीड़िता के अनुसार, शुक्रवार को वह अपनी मां के घर चली गई थी। जल्दबाजी में घर पर ताला नहीं लगाया था। इसी दौरान पति का फोन आया कि ससुर की तबीयत ज्यादा खराब है और इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। यह सुनते ही वह तुरंत घर लौटी, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि अलमारी की अटैची पर ताला तो लगा था, लेकिन उसकी चेन टूटी हुई थी।

गायब थे पैसे और जेवरात जब अटैची खोली तो उसमें रखे 50 हजार रुपये नकद, सोने का मंगलसूत्र, पैंडल सहित करीब चार तोला सोने के जेवरात गायब थे। महिला ने बताया कि चोरी हुआ सामान उनकी जिंदगीभर की कमाई था, जिसे कोई चुपचाप उठा ले गया। घटना से व्यथित अबिदा ने तत्काल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घर का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। अबिदा ने आशंका जताई कि आसपास का ही कोई व्यक्ति उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था और इसी दौरान उसके बाहर जाने का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने और उसे न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।