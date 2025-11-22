मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'कोई मुझ पर नजर रख रहा था', महिला की एक छोटी सी गलती और छिन गई जिंदगीभर की कमाई, पुलिस से मांगी मदद

    Khandwa News: मध्य प्रदेश के खंडवा में एक महिला के घर से चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। महिला ने बताया कि चोरी हुआ सामान उनकी जिंदगीभर की कमाई था, जिसे कोई चुपचाप उठा ले गया। घटना से व्यथित अबिदा ने तत्काल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 06:45:22 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 06:54:16 PM (IST)
    'कोई मुझ पर नजर रख रहा था', महिला की एक छोटी सी गलती और छिन गई जिंदगीभर की कमाई, पुलिस से मांगी मदद
    खंडवा में महिला के घर से 50 हजार रुपये व सोने के जेवरात चोरी

    HighLights

    1. ताला लगाए बगैर मां के घर गई थी महिला
    2. सूटकेस से 50 हजार रुपये व सोने के जेवरात चोरी
    3. चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाली 30 वर्षीय महिला अबिदा पति अब्दुल कलाम के घर चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पीड़िता ने बताया कि उसके ससुर लखनऊ में रहते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ने पर पति सात नवंबर को वहां चले गए थे। ऐसे में वह अपने तीन बच्चों के साथ किराए के घर में अकेली रह रही थी।

    ताला लगाए बगैर मां के घर गई थी महिला

    पीड़िता के अनुसार, शुक्रवार को वह अपनी मां के घर चली गई थी। जल्दबाजी में घर पर ताला नहीं लगाया था। इसी दौरान पति का फोन आया कि ससुर की तबीयत ज्यादा खराब है और इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। यह सुनते ही वह तुरंत घर लौटी, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि अलमारी की अटैची पर ताला तो लगा था, लेकिन उसकी चेन टूटी हुई थी।


    गायब थे पैसे और जेवरात

    जब अटैची खोली तो उसमें रखे 50 हजार रुपये नकद, सोने का मंगलसूत्र, पैंडल सहित करीब चार तोला सोने के जेवरात गायब थे। महिला ने बताया कि चोरी हुआ सामान उनकी जिंदगीभर की कमाई था, जिसे कोई चुपचाप उठा ले गया। घटना से व्यथित अबिदा ने तत्काल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घर का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।

    अबिदा ने आशंका जताई कि आसपास का ही कोई व्यक्ति उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था और इसी दौरान उसके बाहर जाने का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने और उसे न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।

    लगातार बढ़ रही हैं चोरी की घटनाएं

    इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सप्ताह में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिस पर पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारी सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी जुटाकर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.