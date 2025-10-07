5 साल की मासूम से हैवानियत... कुरकुरे दिलाने के बहाने खेत में ले गया फुफेरा भाई, दो युवकों ने बचाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। जिले में नाबालिग बालिकाओं से छेड़छाड़, अपहरण व दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन किसी न किसी थाने में केस दर्ज हो रहे हैं। कई मामलों में बालिकाओं के अपने ही दोषी सामने आते हैं। दो नए मामले छैगांव माखन थाना क्षेत्र में सामने आए हैं।
एक में पांच वर्षीय बालिका को कुरकुरे दिलाने के बहाने उसका अपना फुफेरा भाई मक्का के खेत में ले गया। यहां उसने मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, गनीमत रही कि गांव के दो युवकों ने उसे देख लिया तो वहां बालिका को छोड़कर मौके से भाग निकला। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर छैगांव माखन पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी छेड़छाड़ की घटना 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ हुई, जिसमें गांव के ही एक युवक ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा।
पुलिस के अनुसार पहली घटना सोमवार शाम की है। पांच वर्षीय बालिका उसकी दो सहेलियों के साथ शौच के लिए गई थी। तभी बुआ का लड़का आया और उसने सहेलियों को कुरकुरे के पैकेट देकर भेज दिया। इसके बाद वह उसे भी कुरकुरे दिलाने का कहकर गोद में उठाकर पास के मक्के के खेत में ले गया। खेत में बच्ची के रोने की आवाज सुनकर गांव के ही दो युवक प्रीतम और राहुल वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि आरोपी कपड़े पहनते हुए भाग रहा था, मासूम बच्ची जमीन पर लेटी थी और उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। दोनों युवकों ने तुरंत बच्ची को उठाया और उसे घर छोड़ा।
बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता ने अपने भांजे को अपने घर में पनाह दी थी, क्योंकि आरोपित 22 वर्षीय युवक के माता-पिता नहीं है। परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे उन्होंने आसरा दिया, वही उनकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी करेगा। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मंगलवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया।
दूसरी घटना छैगांव माखन थाना क्षेत्र में ही सोमवार रात करीब 10 बजे घटित हुई। 16 वर्षीय नाबालिग स्कूल के पास से गुजर रही थी। आरोपित ने पीड़िता रास्ता रोककर कहा कि मुझसे बात क्यों नहीं करती और बुरी नियत से हाथ पकड़कर कहने लगा कि साइड में चल और ये बात किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया।