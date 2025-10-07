5 साल की मासूम से हैवानियत... कुरकुरे दिलाने के बहाने खेत में ले गया फुफेरा भाई, दो युवकों ने बचाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। जिले में नाबालिग बालिकाओं से छेड़छाड़, अपहरण व दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन किसी न किसी थाने में केस दर्ज हो रहे हैं। कई मामलों में बालिकाओं के अपने ही दोषी सामने आते हैं। दो नए मामले छैगांव माखन थाना क्षेत्र में सामने आए हैं।

कुरकुरे दिलाने के बहाने दुष्कर्म का प्रयास एक में पांच वर्षीय बालिका को कुरकुरे दिलाने के बहाने उसका अपना फुफेरा भाई मक्का के खेत में ले गया। यहां उसने मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, गनीमत रही कि गांव के दो युवकों ने उसे देख लिया तो वहां बालिका को छोड़कर मौके से भाग निकला। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर छैगांव माखन पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी छेड़छाड़ की घटना 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ हुई, जिसमें गांव के ही एक युवक ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा।