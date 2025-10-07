मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    5 साल की मासूम से हैवानियत... कुरकुरे दिलाने के बहाने खेत में ले गया फुफेरा भाई, दो युवकों ने बचाया

    MP Crime News: पुलिस के अनुसार पांच वर्षीय बालिका उसकी दो सहेलियों के साथ शौच के लिए गई थी। तभी बुआ का लड़का आया और उसने सहेलियों को कुरकुरे के पैकेट देकर भेज दिया। इसके बाद वह उसे भी कुरकुरे दिलाने का कहकर गोद में उठाकर पास के मक्के के खेत में ले गया। खेत में गांव के ही दो युवक प्रीतम और राहुल ने बच्ची को बचाया।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 07:59:59 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 07:59:59 PM (IST)
    5 साल की मासूम से हैवानियत... कुरकुरे दिलाने के बहाने खेत में ले गया फुफेरा भाई, दो युवकों ने बचाया
    5 साल की मासूम से हैवानियत। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. कुरकुरे दिलाने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास
    2. पांच वर्षीय मासूम को खेत में ले गया उसका फुफेरा भाई
    3. गांव के दो युवकों ने मासूम को बचाया, आरोपी गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। जिले में नाबालिग बालिकाओं से छेड़छाड़, अपहरण व दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन किसी न किसी थाने में केस दर्ज हो रहे हैं। कई मामलों में बालिकाओं के अपने ही दोषी सामने आते हैं। दो नए मामले छैगांव माखन थाना क्षेत्र में सामने आए हैं।

    कुरकुरे दिलाने के बहाने दुष्कर्म का प्रयास

    एक में पांच वर्षीय बालिका को कुरकुरे दिलाने के बहाने उसका अपना फुफेरा भाई मक्का के खेत में ले गया। यहां उसने मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, गनीमत रही कि गांव के दो युवकों ने उसे देख लिया तो वहां बालिका को छोड़कर मौके से भाग निकला। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर छैगांव माखन पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी छेड़छाड़ की घटना 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ हुई, जिसमें गांव के ही एक युवक ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा।

    सहेलियों के साथ शौच के लिए आई थी मासूम

    पुलिस के अनुसार पहली घटना सोमवार शाम की है। पांच वर्षीय बालिका उसकी दो सहेलियों के साथ शौच के लिए गई थी। तभी बुआ का लड़का आया और उसने सहेलियों को कुरकुरे के पैकेट देकर भेज दिया। इसके बाद वह उसे भी कुरकुरे दिलाने का कहकर गोद में उठाकर पास के मक्के के खेत में ले गया। खेत में बच्ची के रोने की आवाज सुनकर गांव के ही दो युवक प्रीतम और राहुल वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि आरोपी कपड़े पहनते हुए भाग रहा था, मासूम बच्ची जमीन पर लेटी थी और उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। दोनों युवकों ने तुरंत बच्ची को उठाया और उसे घर छोड़ा।

    मामा ने घर में भांजे को दी थी पनाह

    बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता ने अपने भांजे को अपने घर में पनाह दी थी, क्योंकि आरोपित 22 वर्षीय युवक के माता-पिता नहीं है। परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे उन्होंने आसरा दिया, वही उनकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी करेगा। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मंगलवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया।

    यह भी पढ़ें- Ladli Behna Yojana: आ गई तारीख... इस दिन लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपये

    दूसरी घटना: रास्ता रोक बोला: मुझसे बात क्यों नहीं करती?

    दूसरी घटना छैगांव माखन थाना क्षेत्र में ही सोमवार रात करीब 10 बजे घटित हुई। 16 वर्षीय नाबालिग स्कूल के पास से गुजर रही थी। आरोपित ने पीड़िता रास्ता रोककर कहा कि मुझसे बात क्यों नहीं करती और बुरी नियत से हाथ पकड़कर कहने लगा कि साइड में चल और ये बात किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.