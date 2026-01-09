नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। नर्मदानगर थाना क्षेत्र के पुनासा में शुक्रवार शाम करीब सात बजे ज्वेलरी दुकान बंद कर घर जा रहे एक व्यापारी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पत्थरों से मारपीट कर व्यापारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णा ज्वेलर्स के संचालक राकेश सोनी शुक्रवार शाम दुकान बंद कर घर के लिए निकले थे। उनके पास दुकान की नकदी से भरा बैग था। जैसे ही वे दुकान से कुछ दूरी पर पहुंचे, तभी सात से आठ अज्ञात बदमाशों ने अचानक उन पर पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में राकेश सोनी जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद बदमाश उनका रुपयों से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए।