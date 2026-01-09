मेरी खबरें
    By Manish KareEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 09:31:27 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 09:35:54 PM (IST)
    खंडवा के पुनासा में सराफा व्‍यापारी पर हमला, गहने व रुपयों का बैग लूटा
    पुनासा में ज्वेलर्स से मारपीट कर लूट करते बदमाश सीसीटीवी में हुए कैद।

    HighLights

    1. पुनासा में ज्वेलरी व्यापारी पर हमला, गहने व रुपयों का बैग लूटा।
    2. सात-आठ बदमाशों ने पत्थरों से किया हमला, व्यापारी घायल हैं।
    3. बदमाश उनका रुपयों से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। नर्मदानगर थाना क्षेत्र के पुनासा में शुक्रवार शाम करीब सात बजे ज्वेलरी दुकान बंद कर घर जा रहे एक व्यापारी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पत्थरों से मारपीट कर व्यापारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णा ज्वेलर्स के संचालक राकेश सोनी शुक्रवार शाम दुकान बंद कर घर के लिए निकले थे। उनके पास दुकान की नकदी से भरा बैग था। जैसे ही वे दुकान से कुछ दूरी पर पहुंचे, तभी सात से आठ अज्ञात बदमाशों ने अचानक उन पर पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में राकेश सोनी जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद बदमाश उनका रुपयों से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए।


    घायल व्यापारी को उपचार के लिए सनावद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी टी. विकास खींची बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही खंडवा से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

    थाना प्रभारी टी. विकास खींची ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। लूटी गई राशि की सटीक जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस टीमों को रवाना किया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

