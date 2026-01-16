मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    विवाह कर थाने पहुंचा प्रेमी जोड़ा, प्रेमिका नाबालिग निकली तो प्रेमी को हो गई जेल

    पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू की। इसी बीच प्रेमी जोड़ा विवाह कर थाने पहुंच गया। यहां दोनों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने दोनों के दस्ता ...और पढ़ें

    By Ashwin RathoreEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 07:19:27 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 07:24:13 PM (IST)
    विवाह कर थाने पहुंचा प्रेमी जोड़ा, प्रेमिका नाबालिग निकली तो प्रेमी को हो गई जेल
    खंडवा में प्रेमी जोड़ा फंसा मुश्किल में।

    HighLights

    1. पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू की।
    2. प्रेमी जोड़ा विवाह कर थाने पहुंच गया।
    3. यहां दोनों के बयान दर्ज किए गए।

    खंडवा। युवक से प्रेम संबंध में एक प्रेमिका ने अपना घर छो़ड़ दिया। शादी करने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ चल दिए। लड़की घर पर नहीं मिली तो स्वजन ने आसपास ढूंढना शुरू किया। लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। परेशान होकर स्वजन ने लड़की की गुमशुदगी थाने में दर्ज करवाई।

    पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू की। इसी बीच प्रेमी जोड़ा विवाह कर थाने पहुंच गया। यहां दोनों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने दोनों के दस्तावेज देखे तो लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई।


    ऐसे में युवक के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित युवक को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं आरोपित के कब्जे से नाबालिग को दस्तयाब कर पुलिस ने स्वजन के सुपुर्द किया।

    मामला रामेश्वर चौकी क्षेत्र का है। यहां आठ जनवरी को फरियादी ने रिपोर्ट किया कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को काेई अज्ञात बदमाश बहला-फुसलाकर ले गया है। रामेश्वर चौकी पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की।

    naidunia_image

    पिंकेश

    इसी बीच शुक्रवार को एक युवक 21 वर्षीय पिकेंश पुत्र राजेश निवासी सुदामापुरी खंडवा अपनी प्रेमिका को लेकर चौकी पहुंचा। यहां दोनों ने बताया कि हमने प्रेम विवाह किया है।

    बालिका की गुमशुदगी पहले से दर्ज थी। ऐसे में दोनों के दस्तावेज चैक किए गए। जिसमें बालिका की उम्र कम पाई जाने पर आरोपित पिंकेश के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.